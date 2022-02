Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Nina Capital-Fonds übertrifft Zielgröße von 40 Mio. EUR und investiert weiter in junge Technologieunternehmen im GesundheitswesenNina Capital, ein aufstrebendes, spezialisiertes Risikokapitalunternehmen, gab heute bekannt, dass sein zweiter Fonds, der im letzten Herbst aufgelegt wurde, die angestrebte Größe von 40 Millionen Euro in nur vier Monaten überschritten hat. Der Fonds wird dazu verwendet, die Strategie des Unternehmens fortzusetzen, ausschließlich in Pre-Seed- bis Series-A-Technologieunternehmen im Gesundheitswesen in Europa, den USA und Israel zu investieren.Die neue Kapitalbeschaffung von Nina Capital folgt auf ein bemerkenswertes Geschäftsjahr 2021. Zwei Jahre nach der Gründung im Jahr 2019 hat Nina Capital nach der Prüfung von mehr als 2.600 Unternehmen den Aufbau eines Portfolios von 23 Unternehmen aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie in der Frühphase für seinen ersten 18-Millionen-Euro-Fonds abgeschlossen. Mehrere der 23 Unternehmen - darunter Ultromics, Contextflow und EarlySight - nahmen anschließend Finanzmittel von internationalen Investoren auf, und das kanadische Gesundheitsdatenunternehmen Replica Analytics wurde von Aetion, einem Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen in New York und Barcelona, übernommen."Unsere zweite Kapitalbeschaffung bestätigt, dass unsere Marktpositionierung richtig ist", so Yahel Halamish, Head of Investor Relations bei Nina Capital.Marc Subirats, General Partner bei Nina Capital, erläuterte die strategische Positionierung von Nina Capital: "Die Risikokapitalbranche entwickelt sich dahingehend, dass die erfolgreichsten Firmen entweder große, mehrstufige Generalistenfonds aufbauen oder sich auf Frühphasen-Spezialfonds konzentrieren. Nina Capital ist gut positioniert, um der am besten anerkannte Health-Tech-Spezialist in der letzteren Kategorie zu werden."Marta-Gaia Zanchi, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Nina Capital, teilte mit, dass der Fonds innerhalb eines Quartals seine vierte neue Investition genehmigt habe. "Dieses erste Portfolio spricht für unsere Überzeugung im Bereich der Gesundheitstechnologie und unsere Fähigkeit, Gründer international zu finden, zu seeden und zu unterstützen."Die Spezialisierung ist einer der Hauptgründe, warum sich CEOs für eine Partnerschaft mit Nina Capital entscheiden. Das vielseitige Team von Nina Capital verfügt über ein breites Wissen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Technologie, Unternehmertum und alternative Anlagen. Ein Netzwerk aus hochrangigen, internationalen Beratern und Venture-Partnern bringt die nötige Erfahrung für das Unternehmen und seine Portfoliounternehmen mit. Sehen Sie hier das Teamfoto."Nina Capital war eine der besten Erfahrungen, die wir in der Zusammenarbeit mit einem Investor gemacht haben", bestätigte Phil McElnay, CEO von MedAll, der ersten Investition von Nina Capital aus dem zweiten Fonds des Unternehmens. "Nina Capital teilt unsere Leidenschaft für unsere Mission und unser Geschäft und wir sind beeindruckt von der Loyalität, den Verbindungen und dem tiefen Verständnis für das Gesundheitswesen."Informationen zu Nina CapitalNina Capital ist ein europäisches, spezialisiertes Risikokapitalunternehmen, das ausschließlich an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Technologie investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Pre-Seed- und Seed-Investitionen und der Fähigkeit zum Follow-on in der Serie A. Nina Capital wurde 2019 gegründet und verwaltet einen vollständig gezeichneten Jahrgang 2019 mit Investitionen in 13 Ländern sowie einen vollständig gezeichneten Jahrgang 2021, in dem bereits Kapital bereitgestellt wird, mit einem Team von Fachleuten in Barcelona, Spanien, einem wachsenden internationalen Netzwerk von Beratern und Risikopartnern und einer starken Basis von Privatinvestoren. Erfahren Sie mehr auf https://www.nina.capital.gvinton@acmarketingpr.comPressekontakt:Grace VintonAmendola Communications für Nina Capitalgvinton@acmarketingpr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1582697/Nina_Capital_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Nina Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161474/5148259