Stockholm (ots) -Wer gerne wettet, kennt ihn gut: den Wettanbieter Bonus (https://mywettanbieter.de/wettanbieter-bonus). Er sorgt dafür, dass man einen Anreiz zum Wetten bekommt. Und manchmal sorgt er sogar dafür, dass man sich für einen neuen Wettanbieter entscheidet. Willkommensbonus nennt sich diese Form des Wettanbieter Bonus, bei der sich User bei ihrer ersten Registrierung bei einem Wettanbieter Extra-Guthaben sichern können. Doch wie funktioniert dieser Bonus? Und welche Angebote lohnen sich?Beim Wettanbieter Bonus gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Die erste ist der sogenannte Einzahlungsbonus, bei dem man einen festen Prozentsatz seiner Ersteinzahlung bei einem Wettanbieter als Bonus gutgeschrieben bekommt. Zahlt man etwa 100 Euro ein, bekommt man bei einem 100-Prozent-Bonus 100 Euro Extraguthaben. Bei der zweiten Variante handelt es sich um den Wettgutschein. Hierbei wird ein bestimmter Betrag auf das Wettkonto gutgeschrieben, mit dem gewettet werden kann.Welcher Bonus zu empfehlen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das wichtigste Kriterium ist der Wert des Wettanbieter Bonus. Im Vergleich zu anderen Wettanbietern sollte man einen Wettanbieter Bonus auswählen, der lukrativ ist. Gute Angebote auf dem deutschen Markt rangieren laut dem Wettanbieter-Vergleich des Portals My Wettanbieter (www.mywettanbieter.de) zwischen 100 und 200 Euro.Doch nicht nur der Wert ist wichtig. Auch die Umsatzbedingungen können entscheidend sein für die Wahl des Anbieters. So muss das Bonusguthaben erst mit Wetten umgesetzt werden, ehe man es als Echtgeld auszahlen lassen kann. Hier gilt: Je weniger oft das Geld umgesetzt werden muss und je einfacher die Umsatzbedingungen sind, desto besser ist der Bonus.Wettanbieter Bonus Angebote können unterschiedlich ausfallen und sollten immer genau geprüft werden, bevor man sich entscheidet. Das Portal My Wettanbieter empfiehlt daher immer einen Bonus-Vergleich zwischen den verschiedenen Wettanbietern.