DJ Bayer sieht 30 Mrd Euro Umsatzpotenzial in Crop-Science-Pipeline

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer beziffert das Umsatzpotenzial aller in der Entwicklung befindlichen Agrar-Produkte auf bis zu 30 Milliarden Euro in den nächsten rund zwei Dekaden. Dies sei der geschätzte maximale Spitzenumsatz für alle möglichen Produkte, die in den Bereichen Pflanzenzüchtung, Biotech, Pflanzenschutz und Umwelt von Bayer entwickelt werden, inklusive Erträge aus neuen Geschäftsmodellen und neuen Wertschöpfungsbereichen, heißt es in einer Präsentation des neuen Leiters der Sparte Crop Science, Rodrigo Santos. Rund 40 Prozent dieses Potenzials könne bis 2031 realisiert werden, schätzt Bayer.

Acht Projekte sind dabei fortgeschritten. Große Hoffnungen setzen Analysten derzeit auf eine von Bayer entwickelte kurzstielige Maissorte, die bei dichterer Pflanzung und deutlich verringerter Gefahr von Windbruch stabilere Erträge verspricht. Hier sind kommerzielle Versuche in den USA für das Jahr 2023 geplant. Bayer verspricht sich allein von dieser Züchtung einen Spitzenumsatz von 1 Milliarden Euro jährlich.

February 16, 2022

