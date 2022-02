Am 17. Februar findet zum zweiten Mal ein Online-Live-Event des International Investment Forums (IIF) statt. Vorstände von 14 Small- und Mid-Caps präsentieren per Zoom und stellen sich den Fragen der Anleger.

Die Online-Veranstaltung am 17. Februar beginnt um 9:45 Uhr (CET) und endet um 21:15 Uhr (CET). Sie wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit via Zoom sowie ein Terminplan sind HIER zu finden.

Die Vorstände folgender börsennotierter Gesellschaften werden präsentieren:

1. PHOENIX COPPER LIMITED (ISIN: VGG7060R1139) 2. DEUTSCHE ROHSTOFF AG (ISIN: DE000A0XYG76) 3. ALMONTY INDUSTRIES INC (ISIN: CA0203981034) 4. HONG LAI HUAT GROUP LTD (ISIN: SG1EE1000009) 5. DEFENSE METALS CORP (ISIN: CA2446331035) 6. DEFENCE THERAPEUTICS INC (ISIN: CA24463V1013) 7. CARDIOL THERAPEUTICS INC (ISIN: CA14161Y2006) 8. PERIMETER MEDICAL IMAGING INC (ISIN: CA71385D1078) 9. COGIA AG (ISIN: DE000A3H2226) 10. SATURN OIL & GAS INC (ISIN: CA80412L8832) 11. COINSMART FINANCIAL INC (ISIN: CA19260N1042) 12. BRAINCHIP HOLDINGS LTD (ISIN: AU000000BRN8) 13. KLEOS SPACE SA (ISIN: AU0000015588) 14. META MATERIALS INC (ISIN: US59134N1046)



Für Small- und Mid-Cap-Investoren ist das Online-Event des International Investment Forums (IIF) eine einmalige Chance, aus erster Hand informiert zu werden. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.ii-forum.com

