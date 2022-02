HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Global Fashion Group (GFG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Unter den von ihm beobachteten Online-Modehändlern wäre GFG von einem bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine am meisten betroffen, schrieb Analyst Michael Benedict in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

