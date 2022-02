Mainz (ots) -Woche 12/22Dienstag, 22.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 Nord Nord Mord - Sievers und der schwarze Engel(Text und weitere Angaben s. 22.45 Uhr)21.45 neoriginalDoppelhaushälfteSchall und Rauch22.15 neoriginalDoppelhaushälfteBrian22.45 Nord Nord Mord(vom 18.8.2015)Theo Clüver Robert AtzornIna Behrendsen Julia BrendlerHinnerk Feldmann Oliver WnukAnna Clüver Ulrike GroteTom Peters Martin BrambachOlli Hellmann Ingo NaujoksMeggy Karlstedt Anna SchudtHannes Jensen Hannes HellmannKarl Wersing Peter von StrombeckGerd Martens Felix VörtlerMona Brandheide Nicola ThomasPaul Behrendsen Michael HabeckJunge Henning NöhrenMädchen Laura Lo ZitoMutter Käthe Katrin PollittPfarrer Uwe Rohdeund andereMusik: Fabian RömerKamera: Arthur W. AhrweilerBuch: Lars AlbaumRegie: Josh BroeckerDeutschland 20110.15 neoriginalDoppelhaushälfteSchall und RauchAchtteilige Comedyserie(von 21.45 Uhr)0.45 neoriginalDoppelhaushälfteBrianAchtteilige Comedyserie(von 22.15 Uhr)1.15 Nord Nord Mord - Sievers und der schwarze Engel(von 20.15 Uhr)2.45 Terra XFantastische Phänomene1. Welt in Bewegung(vom 20.5.2017)Großbritannien/Deutschland 20163.30 Terra XFantastische Phänomene2. Bausteine des Lebens(vom 20.5.2017)Großbritannien/Deutschland 20164.15 Terra XDie Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer(vom 17.8.2013)Deutschland 2013("Rabenväter oder Super Dads?" (1) und (2) wurde auf Donnerstag, 24.03.2022 verschoben. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 24.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 NeuRabenväter oder Super Dads? (1)Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes(Text und weitere Angaben s. 22.3.2022)21.00 Rabenväter oder Super Dads? (2)Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes(Text und weitere Angaben s. 22.3.2022)21.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 20.3.2022)22.15 Studio SchmittLate-Night-Show22.50 ZDF Magazin Royale(vom 20.3.2022)23.20 MAITHINK X - Die ShowFernsehquote: Die geheime Macht der Quotenbox23.50 Studio SchmittLate-Night-Show(von 22.15 Uhr)0.20 Game Two #241Videospielmagazin0.50 Rabenväter oder Super Dads? (1)Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes(von 20.15 Uhr)1.35 Rabenväter oder Super Dads? (2)Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes(von 21.00 Uhr)2.20 LukasMann und MausComedy-Serie mit Dirk Bach2.50 LukasRomeo und JuliaComedy-Serie mit Dirk Bach3.15 LukasFrühlings ErwachenComedy-Serie mit Dirk Bach3.45 LukasSteueraffäre4.15 LukasHasch mich4.40 LukasUnter Strom5.15 LukasMein Bauch gehört mirComedy-Serie mit Dirk Bach5.45 Lukas-6.10 Mein Freund ist AusländerComedy-Serie mit Dirk Bach(Die Sendungen "Monk: Mr. Monk tritt einer Sekte bei" und "Monk: Mr. Monk in Uniform" von 20.15 Uhr, 20.55 Uhr, 0.45 Uhr und 1.25 Uhr, werden auf Donnerstag, 31.03.2022, verschoben. "Lukas: Wem die Stunde schlägt" wird auf Freitag, 25.03.2022, verschoben.)Freitag, 25.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.10 LukasWem die Stunde schlägtComedy-Serie mit Dirk Bach(Text und weitere Angaben s. 24.3.2022)6.40 neoriginalDoppelhaushälfteSchall und RauchAchtteilige Comedyserie (vom 22.3.2022)7.10 neoriginalDoppelhaushälfteBrianAchtteilige Comedyserie (vom 22.3.2022)7.40 Dinge Erklärt - KurzgesagtEinsamkeit7.50 Kerners Köche(vom 1.11.2019)Deutschland 20178.35 Die KüchenschlachtNelson Müller sucht den Spitzenkoch(ZDF 24.3.2017)Deutschland 20179.20 Stadt, Land, Lecker(vom 27.2.2020)Deutschland 2019("Father Brown: Die Upcott-Bruderschaft" und "Father Brown: Der Kobold vom Kembleford" entfallen. Weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 13/22Donnerstag, 31.03.20.15 Monk Bitte Folgenänderung beachten:Mr. Monk tritt einer Sekte bei(Text und weitere Angaben s. 24.3.2022)20.55 Monk Bitte Folgenänderung beachten:Mr. Monk in Uniform(Text und weitere Angaben s. 24.3.2022)0.45 Monk Bitte Folgenänderung beachten:Mr. Monk tritt einer Sekte bei(Text und weitere Angaben s. 24.3.2022)1.25 Monk Bitte Folgenänderung beachten:Mr. Monk in Uniform(Text und weitere Angaben s. 24.3.2022)(Die Sendungen "Monk: Mr. Monk und die dreifache Julie" und "Monk: Mr. Monk malt" um 20.15 Uhr, 20.55 Uhr, 0.45 Uhr und 1.25 Uhr, verschieben sich auf Donnerstag, 07.04.2022)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5148427