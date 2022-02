Hamburg (ots) -Oliver Otte und Leon Desch sind die Gründer und Geschäftsführer der OD Solutions GmbH in Hamburg. Mit über hunderten renommierten juristischen Kunden gehört OD Solutions zu einer der am schnellsten wachsenden HR-Agenturen in Deutschland. Der Marktführer in der digitalen Personalbeschaffung hat es sich mit seinem stetig wachsenden Team zum Ziel gemacht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte zu unterstützen, sich als Top-Arbeitgeber am Markt zu positionieren, um so qualifizierten Nachwuchs zu finden.In Zeiten der Digitalisierung und der unaufhörlichen Informationsflut durch soziale Medienstellt die Mitarbeitersuche heute für viele Unternehmen eine immer größere Herausforderung dar. Besonders Kanzleien leiden unter dem zunehmenden Druck des Fachkräftemangels. Diese stehen als Arbeitgeber nicht nur in der Überzahl und damit mit der direkten Konkurrenz im Wettbewerb - auch Bewerber stellen heute immer höhere Ansprüche an ihre künftigen Arbeitgeber. Die Folgen sind für viele Kanzleien schwerwiegend: Aufgrund der Personalengpässe können keine neuen Mandate aufgenommen und bestehende Mandate müssen schlimmstenfalls gänzlich abgegeben werden. Betroffene Kanzleien können sich nicht weiterentwickeln und stagnieren. "Eine Horrorvorstellung, die für viele Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer heutzutage Realität ist", erklären Oliver Otte und Leon Desch, Gründer der OD Solutions GmbH.Um dieser ungünstigen Entwicklung entgegenzuwirken, haben die beiden Unternehmer eine eigens entwickelte Lösung ins Leben gerufen, die Kanzleien hilft, genau diequalifizierten Kandidaten zu finden, die sie für ihren Wachstum brauchen: "Im Gegensatz zu den herkömmlichen Methoden zur Beschaffung von Personal setzen wir auf ein anderes Vorgehen. Unsere Partner erreichen potenzielle Kandidaten, die den meisten im Markt vorenthalten bleiben", so die beiden Geschäftsführer der OD Solutions GmbH.Durch Employer Branding zum attraktiven Arbeitgeber in ihrer Region werdenDas Employer Branding, also die Stärkung der Arbeitgebermarke, wird besonders für Kanzleien immer wichtiger. Denn in Zeiten des Bewerbermarktes bewirbt sich die Firmaauch bei ihrem Bewerber. Nicht umsonst verstehen Oliver Otte und Leon Desch von ODSolutions dies als ihren ersten und wichtigsten Grundsatz. Für Kanzleien bedeutet dies, dass sie an ihrer Sichtbarkeit arbeiten müssen. Nur, wer sich öffentlich präsentiert, kannauch mit all seinen Vorteilen beim Bewerber wahrgenommen werden. Doch nur mit einer Webseite, was viele Kanzleien häufig als ausreichende Lösung empfinden, ist dies noch lange nicht getan.Oliver Otte und Leon Desch zeigen Kanzleiinhabern, wie sie ihren Bewerbern einen unkomplizierten Bewerbungsprozess ermöglichen, der über die klassischen Wege hinausgeht und an die heutigen Bedürfnisse der Nachwuchstalente angepasst ist. Dazu gehört nicht nur die Gestaltung einer positiven Bewerberreise (Candidate Journey), die mittlerweile zu 80 Prozent mobil erfolgt. Auch der Aufbau einer Arbeitgebermarke gehört zur Steigerung der Attraktivität eines Unternehmens und damit zur Optimierung des Bewerbungsprozesses dazu. Ein Aspekt, der besonders von vielen mittelständischen undländlich gelegenen Kanzleien unterschätzt wird.OD Solutions GmbH: "Transparenz ist uns besonders wichtig!"Auf einen zentralen Punkt legen die beiden Geschäftsführer Leon Desch und Oliver Otte besonderen Wert: Sie wollen das, was sie anbieten, auch ihren Kunden vorleben. Eine Tugend in Zeiten der Digitalisierung, die von vielen Agenturen immer noch zu wenig ernst genommen wird - zu ihrem eigenen Nachteil: Denn fehlende Ansprechpartner aufder Webseite oder nicht nachvollziehbare Prozesse schlagen sich letztendlich in den eigenen Ergebnissen nieder.Umso mehr setzt sich OD Solutions für Transparenz ein: "Die Kunden sollen die Prozesse nachvollziehen können. Sie sollen immer einen Ansprechpartner haben, der ihnen erklärt, an welcher Stelle sie sich gerade befinden und was als nächstes passiert", erklärt Oliver Otte. Nicht zuletzt punkten Kanzleien mit einem transparenten Unternehmensauftritt auch bei ihren Bewerbern: Denn dieser schafft Sicherheit und Vertrauen.Erfolgreich rekrutieren durch individuelle und ganzheitliche HR-LösungenDamit sich Kanzleien von ihrem Fachkräftemangel ein für alle mal verabschieden können, bietet die OD Solutions ihren Kunden individuelle und ganzheitliche Digitallösungen an. Dabei profitieren Kanzleien nicht nur von einer umfassenden und agilen Beratung, sondern auch von einer engen Zusammenarbeit mit einem persönlichen Ansprechpartner. OD Solutions liefert ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die aus einem ganzheitlichen Mix aus digitalem Recruiting, Employer Branding, Content Marketing sowie dem Aufbau einer Community bestehen.Das Ergebnis: Die Kanzleien werden als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und gewinnen zeitsparend und effizient qualifizierte Mitarbeiter. So können sie sich wieder neuen Mandaten und ihrem Wachstum widmen. Fachkräftemangel adieu!Sie wünschen sich auch, als Kanzlei mehr qualifizierte Kandidaten zu gewinnen, die langfristig ihrer Kanzlei treu bleiben möchten? Melden Sie sich jetzt bei Oliver Otte und Leon Desch und vereinbaren Sie eine Erstberatung.