Die ESMA geht davon aus, dass sich gerade Privatanleger der aktuellen Risiken an den Wertpapiermärkten nicht bewusst sind. Für Unsicherheit könne 2022 neben der Geldpolitik und der Corona-Pandemie auch die Volatilität am Krypto-Markt sorgen. Eine ESG-Blase schließt die Behörde ebenfalls nicht aus. Nach dem Einbruch der Tech-Aktien stellen sich Privatanleger wie institutionelle Investoren die Frage, wie es 2022 an der Börse weitergehen wird. Sollte die aktuelle Beruhigung im Ukraine-Konflikt genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...