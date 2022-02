Franz Kubik, ehemals CAIB und Cube Consult, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. OMV Privatisierung Roadshow Frage an Dr Grünwald: ist der Preis der OMV-Aktie nicht sehr hoch? Er: eine Aktie sollte schon mehr kosten wie ein Gulasch2. VOR OMV Roadshow Burgenland. Fr. Dr. Schaumayer: Wissens Herr Doktor, jetzt hätte ich Lust auf ein Gulasch und ein Bier. Eine Zigarette war aber alles3. OMV Erster Börsekurs analog. Alle Honoratioren anwesend. Spannung pur. Der erste Kurs:mit Kreide auf eine Tafel geschrieben. Börse goes international4. EVN goes public. Dr. Gruber wollte eine Roadshow in M.Enzersdorf.Ich verglich das mit einem Heimspiel von Admira. Ein gutes Match aber keine Zuschauer5. KTM düst an die Börse. Wien ....

