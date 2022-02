Bonn (ots) -Mit insgesamt 169.000 Euro unterstützt die globale Strategieberatung Simon-Kucher & Partners UNICEF im Kampf gegen COVID-19. Durch die Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk sollen auch Menschen in ärmeren Gemeinden der Welt Zugang zur Impfung erhalten. So werden sich rund 40.000 Personen impfen lassen können.Die internationale Wohlfahrtsorganisation UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, arbeitet mit Familien, lokalen Gemeinschaften, Organisationen und Regierungen in mehr als 190 Ländern zusammen. Neben den Schwerpunkten Bildung, Ernährung und Nothilfe unterstützt UNICEF vor allem auch bei der Impfstoffverteilung und Impfumsetzung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Simon-Kucher spendete im Namen jedes Mitarbeiters 100 Euro zur Impfstoffverteilung an UNICEF. Das entspricht eine Gesamtspende von 169.000 Euro."Die COVID-19-Pandemie übt starken Druck auf die ohnehin schon überlasteten Gesundheitssysteme rund um den Globus aus. In einigen Ländern liegt die Impfrate bei nur sieben Prozent. Wir wollten uns mit einer Organisation zusammentun, die sich in diesem stetigen Kampf engagiert", sagt Anne Rupp, Global Corporate Responsibility & Sustainability Director bei Simon-Kucher. "Mit unserer Spende an UNICEF können wir aktiv etwas bewirken, und wir sind stolz, dass wir im Namen aller Simon-Kucher-Mitarbeiter gespendet haben.""Die Auswirkungen der Pandemie bedrohen Familien und Kinder auf der ganzen Welt. Wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass COVID-19-Impfstoffe für alle verfügbar sind, auch für Menschen in den ärmsten Ländern. Dies ist eine Frage der Gerechtigkeit und unerlässlich im Kampf gegen die Pandemie ", sagt Caroline Steimle, Leiterin der Abteilung Unternehmenspartnerschaften bei UNICEF Deutschland. "UNICEF stellt sein langjähriges Know-how in der Impfstoffbeschaffung und -logistik zur Verfügung, aber wir können diese Herausforderung nicht allein bewältigen, sondern brauchen starke Partner an unserer Seite. Deshalb sind wir sehr dankbar für die großzügige Unterstützung durch Simon-Kucher & Partners."Auf der Website von UNICEF können Sie mehr über die Arbeit von UNICEF bei der Verteilung von Impfstoffen (https://portal.simon-kucher.com/sites/hr/Documents/Unicef_Edited.mp4?_cldee=YW5uZS5hbmdlbnZvb3J0QHNpbW9uLWt1Y2hlci5jb20%3D&recipientid=contact-a44400691d8eeb11b1ac000d3a2e78a6-9f1f9ad6d35146d6b5cc59ff46f0093b&esid=aab652ee-486e-ec11-8943-0022487fcdfb) erfahren.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit über 1.700 Mitarbeitern in 42 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 173 5381929E-Mail: linda.klein@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/5148448