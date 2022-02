Freiburg/Aschaffenburg (ots) -Das Comedy-Trio Eure Mütter kommt jetzt hybrid! Und damit ist nicht das Fahrzeug gemeint, mit dem sie zum Auftritt fahren, sondern ihre spektakuläre Show, die ab sofort auch im Livestream zu sehen ist.Los geht es am Sonntag, 20.03.2022, 19 Uhr, im Colos-Saal von Aschaffenburg mit dem Programm "Ich find ja die Alten geil!". Ohne lange Anfahrtswege, horrende Spritkosten und Maskenpflicht, können Fans ab sofort den interaktiven Live-Stream in den eigenen vier Wänden genießen. Ob allein, mit Freunden oder mit der Großfamilie, der Stream wird bis 72 Stunden nach der Show allen Ticketinhaber-/Innen als zusätzlicher Service zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Comedy-Trio Eure Mütter gibt es unter www.euremuetter.de. Das Streaming-Event wird in Zusammenarbeit mit dem Tour-Veranstalter HPR (https://hpr.de/) durchgeführt.Tickets für den Live-Stream gibt es ab sofort hier (https://www.reservix.de/tickets-eure-muetter-das-hybridkonzert/t17318).Zusätzlich wird eine begrenzte Anzahl an Tickets für den Colos-Saal, Roßmarkt 19, 63739 Aschaffenburg, hier (https://www.reservix.de/tickets-eure-muetter-das-hybridkonzert/t17318) angeboten.Über Aspasia Event:Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von live Online- und Hybrid-Events. Ob Musik, Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mit viel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.Hier finden Sie Logos sowie Bildmaterial von Eure Mütter (https://drive.google.com/file/d/17OgcFprN3Tumorb8HCssa377JEL8jvmM/view), HPR (https://drive.google.com/file/d/1XXicGFJ2FL6H2Xyt1iV5FV4iiROJ0I6v/view) und Aspasia Event (https://drive.google.com/file/d/1WaohFUNE8dt8egEYbEbPv4SqDR4y8BIa/view)Pressekontakt:Sebastian Conrad, mobil: +49 162 02686373, Mail: presse@aspasia-event.deOriginal-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161446/5148454