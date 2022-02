Seit Dezember kletterte der Kurs des britischen Unternehmens BP immer weiter nach oben. Doch Anfang der Woche ging es dann überraschend Richtung Süden. Grund dafür sind Neuigkeiten von der russisch-ukrainischen Grenze. Fünf Prozentiger Rückgang in drei Tagen Das Börsenjahr startete insgesamt der sehr gut für das Mineralölunternehmen BP. Aufgrund der hohen Ölpreise stieg der Aktienkurs in den letzten Wochen immer weiter, bis er am 11. Februar seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...