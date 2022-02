Mainz (ots) -Dienstag, 22. Februar 2022, 22.25 UhrErstausstrahlungImmer mehr Menschen suchen die große Liebe online. Für die virtuellen Partnervermittlungen ein lukratives Geschäft. Die "MAKRO"-Wirtschaftsdokumentation "Liebe auf den ersten Klick - Milliardenmarkt Online Dating" von Patrick Zeilhofer, am Dienstag, 22. Februar 2022, 22.25 Uhr in 3sat, klärt auf, wie die Online-Partnersuche funktioniert, welche Rolle dabei Algorithmen spielen und worin die Tücken liegen.Dating-Portale sind mittlerweile eine ganz normale Möglichkeit, die Partnerin oder den Partner fürs Leben zu finden. Seit 2015 hat sich die Zahl der registrierten Menschen etwa verfünffacht. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie haben sich knapp sieben von zehn Suchenden bei Anbietern zur Online-Partnersuche angemeldet.Das Onlinedating zählt zu den lukrativsten Geschäftsmodellen des E-Commerce. Der Markt ist hart umkämpft, mehr als 1500 Kennenlern-Webseiten und Apps werben um Nutzerinnen und Nutzer. Darunter auch Parship - Teil der Hamburger ParshipMeet Group, dem deutschen Marktführer, zu dem unter anderem auch die Dating-Plattformen ElitePartner, eHarmony und Lovoo zählen. Das Unternehmen soll bald an die Börse gehen. Vorbild ist der US-Branchenprimus MatchGroup zu dem unter anderen auch Tinder, Match.com und Meetic gehören. Dessen Aktienkurs ist seit dem Börsengang im November 2015 um mehr als 1000 Prozent gestiegen - auf 45 Milliarden US-Dollar.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroDie Dokumentation "MAKRO: Liebe auf den ersten Klick - Milliardenmarkt Online Dating" als Video-Stream: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/makro-liebe-auf-den-ersten-klick-milliardenmarkt-online-dating/Mehr Informationen zum Programm gibt es im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5148473