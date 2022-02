Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat im Vergleich zur Vorwoche im Einklang mit dem DAX rund 0,8% an Wert eingebüßt. Die Gesamtperformance seit dem Start Ende 2015 beläuft sich damit jetzt auf 44%. Dem deutschen Leitindex gelang in diesem Zeitraum unter deutlich erhöhten Schwankungen ein Plus von 35,5%. Daraus resultiert eine Outperformance unserer Trader von 8,5 Prozentpunkten.Der Blick auf die einzelnen Depotwerte zeigt in dieser Woche recht ...

