Intershop Aktie, Star des Neuen Marktes, hat überlebt. Und die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211) macht Gewinne, konzentriert sich auf's Cloud-Geschäft. Mit einem Umsatz von 36 Mio EUR (Plus 7%) und einem EBIT von 1,3 Mio EUR (Plus 25%) erreicht man in 2021 ein schönes Ergebnis. Wichtig ist dabei, dass der Ausbau der Cloudgeschäfte offensichtlich funktioniert: Cloud-Umsatz verbesserte sich deutlich um 51 % auf 11,1 Mio EUR und der Cloud-Auftragseingang legte um 16 % auf 18,3 Mio EUR zu. Wobei sich die Intershop Communications als global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen ...

