Mainz (ots) -Über eine drohende Vermietungspflicht von leerstehenden Wohnungen in Landau berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 17. Februar 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.In Landau stehen etliche Wohnungen und Häuser leer, wie in so vielen Städten und Gemeinden im Land. Nur: In Landau herrscht Wohnungsmangel. Lukas Hartmann, Oberbürgermeisterkandidat der Grünen in Landau findet deshalb, dass Hauseigentümer dazu verpflichtet werden sollen, leere Wohnungen zu vermieten. So manche Immobilie in der Stadt stehe nämlich schon seit Jahren leer und dabei suchten auf der anderen Seite Familien händeringend eine Wohnung. Die CDU in Landau ist gegen den Vorschlag. Und auch so mancher Hausbesitzer wittert sozialistische Verhältnisse. Rein rechtlich wäre eine Art Vermietungspflicht sogar möglich. In Rheinland-Pfalz macht das bisher allerdings keine Kommune. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Jörg Armbrüster ist der Frage nachgegangen, was eine solche Vermietungspflicht mit sich bringen könnte.Weitere Themen der Sendung:- Beißattacken nehmen zu - Tierschützer fordern einen Hundeführerschein in Rheinland-Pfalz- Benzinpreise auf Rekordniveau - Diskussion um höhere Pendlerpauschale- Neue Lockerungen in Sicht - Naht das Ende der aktuellen Coronawelle?- Vegan im Trend - Ist die rein pflanzliche Ernährung wirklich gesünder und klimafreundlicher?- Zur Sache hilft: Ärger um Pflegegrad-Einstufung- Nicht mehr zeitgemäß? - Neue Diskussion um Kirchensteuer- Zur Sache Pin: Wieviel Geld bekommen die Kirchen vom Staat?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.