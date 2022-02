Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) -Fähigkeiten der Bediener stehen im Mittelpunkt des in fast 40 Ländern ausgetragenen Wettbewerbs. Noch breitere Baumaschinen-Palette.Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) lädt Bediener auf der ganzen Welt ein, bei der Global Operator Challenge 2022/2023 ihr Können und ihre Genauigkeit zu zeigen. Bei diesem Wettbewerb zeigen Männer und Frauen ihre Fähigkeiten bei der sicheren und effizienten Bedienung von Cat® Maschinen."Mehr als 80 Cat-Händler werden jeweils individuelle Wettbewerbe vor Ort veranstalten, bei denen die Bediener von Baumaschinen im Rampenlicht stehen und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unterhaltsam und spannend präsentieren können", so Tony Fassino, Group President Construction Industries von Caterpillar Inc. "Ob Grabenaushub, Transport von Zuschlagstoffen oder Abbrucharbeiten - unsere Global Operator Challenge ist selbst für die erfahrensten Bediener eine Herausforderung."Bei der Challenge 2019/2020 hatten 67 Cat-Händler Wettbewerbe vor Ort durchgeführt; Bediener aus 30 Ländern hatten daran teilgenommen. Die Challenge 2022-2023 wird die größte Caterpillar Veranstaltung dieser Art in der Baumaschinenindustrie.Aufruf an alle BedienerRunde 1 dauert von März bis September 2022 - die Händler stellen drei verschiedene Aufgaben für drei verschiedene Maschinen. Können und Effizienz des Bedieners sowie das Wissen über die Nutzung integrierter Technik zur Verbesserung der Maschinenleistung fließen in die Bewertung ein."Mit Cat-Maschinen arbeite ich seit über 15 Jahren", so Jaus Neigum, Eigentümer von Industrial Backhoe Ltd. in Medicine Hat in der kanadischen Provinz Alberta, und Gewinner der Global Operator Challenge 2019/2020. "Die Möglichkeit, mein Können zu zeigen und mich mit Kollegen aus der ganzen Welt zu messen, war eine der großartigsten Erfahrungen in meinem Berufsleben. Und wenn Sie, wie ich, Unternehmer sind, möchte ich Sie ermutigen, Ihre besten Bediener anzumelden - dieser Wettbewerb wird noch größer und besser als der vorherige."Alle, die sich bei den lokalen Händlerwettbewerben qualifizieren, nehmen an den regionalen Halbfinalrunden im Oktober 2022 teil. Auf regionaler Ebene werden dann neun Finalisten ermittelt, die im März 2023 in Las Vegas auf dem Caterpillar-Freigelände der CONEXPO-CON/AGG die Endrunde bestreiten. Der Gewinner erhält eine Reise für zwei Personen zu einem Caterpillar-Standort weltweit, wobei alle Kosten gedeckt sind.Weitere Informationen und Teilnahme-Infos für die Global Operator Challenge finden Sie auf www.cat.com/operatorchallenge.Über CaterpillarMit Umsatzerlösen von 51,0 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, industriellen Gasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Seit fast 100 Jahren helfen wir unseren Kunden, eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen, und engagieren uns für eine kohlenstoffärmere Zukunft. Unsere innovativen und durch unser weltweites Händlernetz vermarkteten Produkte und Dienstleistungen bieten außergewöhnlichen Mehrwert und unterstützen den Erfolg unserer Kunden. Caterpillar ist auf allen Kontinenten tätig und bietet neben den drei Hauptgeschäftsfeldern Bauindustrie, Ressourcen-Industrie sowie Energie und Transport über den Geschäftsbereich Financial Products auch Finanzierungen und verwandte Dienste an. Besuchen Sie uns auf caterpillar.com oder beteiligen Sie sich an Diskussionen unserer Social-Media-Kanäle.Pressekontakt:Lisa Miller,Global Government & Corporate Affairs,+1 309 494-4566,Miller_Lisa_M@cat.comOriginal-Content von: Caterpillar Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66178/5148506