Hin- und hergerissen zwischen der Erleichterung über Entspannungssignale in der Ukraine-Krise und der Angst vor drastischen US-Zinserhöhungen fassen Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 notierten am frühen Mittwochnachmittag kaum verändert bei 15.403 beziehungsweise 4144 Punkten. "Die Feindseligkeiten rund um die Ukraine scheinen nachzulassen und Anleger suchen Trost in der Tatsache, dass vorerst keine systemischen Schocks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...