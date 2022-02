Die führende Entscheidungsfindungsplattform steigert 2021 den jährlich wiederkehrenden Umsatz um 47 %

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Planung und Predictive Analytics integriert, hat im Geschäftsjahr2021 ein Wachstum von 47 Prozent bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (Annual Recurring Revenue ARR) erzielt.

Das rapide Wachstum im Jahr 2021 ist zurückzuführen auf einen Anstieg der ARR-Umsätze bei 208 neuen Kunden in Nordamerika, Europa und Asien, die sich für die Lösungen von Board entschieden haben, sowie auf eine Steigerung der Nettoumsatzbindung (Net Revenue Retention NRR) von 117 Prozent bei bestehenden Kunden.

Die USA trugen im Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzanstieg um 102 Prozent kräftig zum Wachstum bei. Dies ist ein starkes Zeichen für den wachsenden Marktanteil von Board in dieser wichtigen Region.

"Wir freuen uns über die große Wachstumsdynamik, die sich im Geschäftsjahr 2021 mit einem ARR-Wachstum von 47 Prozent weiter verstärkt hat", sagt Marco Limena, CEO von Board International. "Diese jüngsten Jahresergebnisse bestätigen, dass Unternehmen tiefere Einblicke in ihre finanzielle Performance und die umfassenden Abläufe ihres Unternehmens gewinnen möchten, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Die Lösungen von Board werden häufig im Finanzwesen, in der Supply Chain und im Bereich Sales und Operations bei großen Unternehmen eingesetzt und in verschiedenen Branchen wie dem Einzelhandel enorm ausgebaut. Die äußerst hohe Kundenakzeptanz unterstreicht die Flexibilität der Board-Plattform, um mit integrierter Business-Planung Geschäftsergebnisse zu verbessern und Mehrwert zu schaffen und so die Vorteile der digitalen Transformation in Unternehmen weltweit voranzutreiben.

Der Personalbestand von Board International wächst weltweit weiter an. Die Zahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen und wird auch 2022 weiter steigen, da das Unternehmen seine Pläne für eine weitere Ausweitung der globalen Aktivitäten im Jahr 2022 umsetzt.

Board International ist Teil des Unternehmensportfolios des führenden Private-Equity-Investors Nordic Capital.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Board unterstützt Unternehmen dabei, ihre Organisation zu transformieren, indem Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten in einer flexiblen All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform agieren können. Durch die Integration von Planung, Predictive Analytics und Business Intelligence ermöglicht es die Board-Plattform, eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die Performance der gesamten Organisation zu steuern. Dank Board konnten weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Unternehmenssteuerung digitalisieren.

Board International wurde 1994 gegründet und hat heute 25 Niederlassungen rund um den Globus. Bereits seit langem wird Board von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie Gartner, BARC, Nucleus und Dresner ausgezeichnet.

