Warren Buffett gilt als der vielleicht bekannteste Bitcoin-Kritiker: 2018 bezeichnete er den Bitcoin als "Rattengift hoch zwei". Doch nun investiert er eine Milliarde US-Dollar in eine Krypto-Aktie. Die Hintergründe.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal 2021 Aktien des brasilianischen Fintechs Nubank im Wert von einer Milliarde US-Dollar gekauft. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Pflichtmitteilung der US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Die börsennotierte Nubank ist eines der wertvollsten Fintechs Lateinamerikas und gilt als Befürworter von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. So bietet die Nubank unter anderem Finanzprodukte wie einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) an.

Die Nubank war erst Anfang Dezember 2021 in einem spektakulären Börsengang an die New York Stock Exchange gegangen. Bei dem IPO wurden 2,6 Milliarden US-Dollar eingenommen. Aktuell kommt die Nubank auf eine Marktkapitalisierung von fast 40 Milliarden US-Dollar.

Während Buffetts Holdinggesellschaft eine Milliarde in die Nubank investierte, stieß sie gleichzeitig Mastercard-Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar sowie Visa-Aktien im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar ab.

