So groß die Hoffnung war, dass mit dem gestern vermeldeten Teilabzugs Russlands aus dem Grenzgebiet zur Ukraine ein Krieg vom Tisch sein könnte, so groß sind heute die Zweifel daran, ob den Ankündigungen Putins auch Taten folgen werden. Die Nato zumindest sieht keine größeren Truppenbewegungen weg vom Krisenherd, im Gegenteil: Generalsekretär Stoltenberg sprach heute sogar von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz. Die Anleger beschleicht nach dem dicken Plus im Deutschen Aktienindex gestern ...

