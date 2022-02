Jared Isaacman hat offenbar Gefallen an Ausflügen in den Orbit gefunden. Der US-Geschäftsmann wird zum Weltraum-Vielflieger. Ob er dabei Meilen sammeln kann? 2021 war Milliardär Jared Isaacman Teil der SpaceX-Crew, die mit der Crew-Dragon-Kapsel in die Erdumlaufbahn reiste. Wie The Verge berichtet, gab der Unternehmer jetzt bekannt, dass er bereits drei weitere Flüge gebucht habe. Im Rahmen der Polaris-Missionen sollen die Raumschiffe noch weiter ins Weltall vordringen, als sie es bei ihrem letzten Flug taten. Bei seinem ersten Flug geriet Isaacman ...

