Beim französischen Impfstoffentwickler Valneva scheint sich Großes anzubahnen - zumindest wenn es nach der Aktienkursentwicklung geht. Denn nachdem die Aktie schon gestern mehr als fünf Prozent in die Höhe geschossen war, klettert der Kurs heute erneut deutlich nach oben. Am späten Nachmittag beträgt das Plus mehr als zwei Prozent, womit Valneva jetzt eine wichtige Hürde ins Visier nimmt…

So arbeitet sich die Aktie langsam aber sicher an die Februar-Tops vom Monatsanfang heran, die seinerzeit bei 15,50 Euro markiert wurden. Derzeit fehlen weniger als zwei Prozent Kursgewinn, um diese Marke zu überbieten. Da solche Kursgewinne häufig die Vorboten von positiven Unternehmensnachrichten sind, ist gut vorstellbar, ...

