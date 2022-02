Die Teamviewer-Aktie geht heute abermals deutlich in die Knie und könnte damit für Anleger noch einmal eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten. Immerhin konnte das Unternehmen zuletzt durchaus überzeugen. Schließlich hat Teamviewer kürzlich solide Zahlen für das letzte Quartal 2021 vorgelegt und dabei ein groß angelegtes Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das die Anleger überzeugen sollte.

So will Teamviewer rund die Hälfte der freien liquiden Mittel von rund 550 Millionen Euro nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Nach dieser Ankündigung schossen die Kurse zeitweise über die Marke von 16 Euro. Diese Gewinne werden nun seit einigen Tagen konsolidiert, wobei der heutige Abschlag durchaus das Potenzial an, die letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...