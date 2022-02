Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? In letzter Zeit schwächelt der Kurs des potenziellen Turn-around Wertes - nach Lösung der Rechststreitigkeiten ist vor Lösung der Zinslast/Verschuldungssituation. Es gab einiges an Positivem: Übernahme und Einstieg in einen Wachstumsmarkt - Tochter Pepkor goes Brasilia. Oder die strukturellen Verbesserungen in der letzten Bilanz, natürlich die Rechtsgültigkeit der Vergleichsangebote. Und jetzt ist Zeit, sich eines der möglichen Zugpferde des Steinhoff Konzerns näher anzusehen: Steinhoff Aktie sollte durch Mattres Firm IPO "stille Reserven" heben ...

