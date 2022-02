Die Vienna Insurance Group und die ungarische Staatsholding Corvinus Nemzetközi Befektetési haben sich geeinigt. Im Rahmen der Kooperation soll Corvinus eine 45%ige Beteiligung an den ungarischen VIG-Gesellschaften erwerben. Die ungarischen VIG-Gesellschaften werden zukünftig über die ungarische VIG-Holdinggesellschaft (VIG Magyarország Befektetési Zrt.) und zwei niederländische Holdinggesellschaften (Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V) gehalten. Corvinus wird an diesen drei Holdinggesellschaften jeweils eine nichtkontrollierende Minderheitsbeteiligung im Ausmaß von 45% erwerben. Der vereinbarte Gesamtkaufpreis für die drei 45%-Anteile an den Holdinggesellschaften beträgt rund 350 Mio. Euro. In die ungarische VIG-Holdinggesellschaft werden 98,64% der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...