Bahnbrechende Digital-Identity-Produkte machen Daten vor der Übermittlung sichtbar, bieten proaktiven Schutz und optimieren die Identitäts-Orchestrierung

Überwacht das Verhalten von Menschenmengen rund um die Uhr, um selbst die raffiniertesten Betrugs- und BoT-Angriffe zu erkennen

Neuro-ID, der Pionier auf dem Gebiet der Verhaltensanalyse, hat heute seine Produkte ID Crowd Alert und ID Orchestrator auf den Markt gebracht, die digitalen Unternehmen helfen, Identitäten in großem Umfang zu überprüfen, die Orchestrierung zu optimieren und die Betrugserkennung zu verbessern. In Verbindung mit Identitätsplattformen und Unternehmenskunden, die ein Identitätsscreening auf höchstem Niveau benötigen einschließlich KYC-, AML- und Betrugsstapeln -,bieten die Produkte einen leistungsstarken neuen Einblick in Verhaltensdaten vor der Übermittlung, um bessere Identitätsentscheidungen treffen zu können.

"Die jüngsten Schlagzeilen unterstreichen die Flutwelle von Identitätsbetrug, von der sowohl große als auch kleine Unternehmen auf der ganzen Welt betroffen sind. Bisher war es aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit des Crowd-Level- und des Applicant-Level-Verhaltens nicht möglich, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Betrugsprüfung und außergewöhnlichem Kundenerlebnis aufrechtzuerhalten", sagt Jack Alton, CEO von Neuro-ID. "Unsere beiden neuen Produkte bieten einen Doppelschlag, um dieses Ungleichgewicht zu beheben. ID Crowd Alert bietet die branchenweit erste proaktive Überwachung und Warnung vor Betrugsringen und BoT-Angriffen, und unser ID Orchestrator-Produkt überprüft die Identität auf Antragsebene im großen Maßstab, um einen umfassenden Einblick in das Verhalten vor der Übermittlung und die Art und Weise, in der ein Kunde seine PII eingegeben hat, zu ermöglichen. Gemeinsam helfen die Lösungen Unternehmen, betrugsbedingte Verluste einzudämmen und gleichzeitig ihr wertvollstes Gut zu schützen: den Kundeneintrittstrichter."

Identitätsplattformen und Betrugssysteme in Unternehmen sind an ihre Grenzen gestoßen und nicht in der Lage, mit dem Tempo des Betrugs Schritt zu halten, ohne das Kundenerlebnis und den Umsatz zu beeinträchtigen. Gemäß einer neuen Aite'Novarica-Umfrage1 haben 50 der FI-Compliance- und AML-Führungskräfte False Positives als ihr größtes Problem angegeben, gefolgt von KYC/CCD-Onboarding (27 %) als zweitwichtigstem Problem. Dies führt dazu, dass echte Antragsteller zusätzlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen werden, ein kostspieliges manuelles Überprüfungsverfahren durchlaufen oder aufgrund fehlender Daten schlichtweg abgelehnt werden. Diese Situation führt zu einem schlechten Kundenerlebnis, was wiederum zu Abbrüchen und suboptimalen Konversionsraten führt. Daher die Krise der digitalen Identität.

"Die neuen Produkte von Neuro-ID bieten eine weitere Ebene der Intelligenz, die unseren Kunden hilft, die Identitätsprüfung besser zu orchestrieren", sagte Tommy Nicholas, CEO und Mitbegründer von Alloy. "Die Möglichkeit, Risiken durch die Linse des Verhaltens zu sehen, und zwar innerhalb von Daten, die bereits vor der Übermittlung vorliegen und nicht auf statischen Datenströmen beruhen, ist ein wichtiges neues Element, das unsere Kunden bei der Entscheidung, wie sie am besten auf jeden einzelnen Kunden reagieren und ihn behandeln sollen, berücksichtigen müssen."

Nach einer kürzlichen 35-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie B unter der Leitung von Canapi Ventures nutzen diese bahnbrechenden Produkte patentierte Technologien zur Verhaltensanalyse und Absichtserkennung. Neuro-ID steigert weiterhin die Leistung von Legacy-Systemen zur Betrugserkennung, Identitätsorchestrierung und Optimierung der Kundenerfahrung.

Über Neuro-ID

Neuro-ID liefert wichtige neue Erkenntnisse über das Verhalten, um die Identitätsverwaltung zu optimieren und das Verhalten von Menschenmengen kontinuierlich zu überwachen, um raffinierte Betrugsangriffe zu erkennen. Für Digital-First-Organisationen wird diese Echtzeit-Verhaltensintelligenz während des digitalen Onboarding-Prozesses genutzt, um echte von betrügerischen Kunden zu unterscheiden, die Konversion zu maximieren, Fehlalarme zu reduzieren und ausgeklügelten Betrug zu verhindern. Neuro-ID hat es sich zur Aufgabe gemacht, den digitalen Wandel positiv zu gestalten, indem es dazu beiträgt, wichtige menschliche Elemente zurückzugewinnen, die bei der Verlagerung der Geschäftstätigkeit ins Internet verloren gegangen sind. Besuchen Sie Neuro-ID.com für weitere Informationen.

[1] Aite'Novarica-Umfrage: Key Trends Driving AML Compliance Transformation in 2022 and Beyond (Die wichtigsten Trends, die die Transformation der AML-Compliance im Jahr 2022 und darüber hinaus vorantreiben)

