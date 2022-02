News von Trading-Treff.de Abwartende Haltung im DAX: Unsicherheit tritt wieder in den Vordergrund der Börse. Der Ukraine-Konflikt ist nicht gelöst und die FED muss weiter gegen die Inflation ankämpfen. Ein kurzer DAX-Ausbruchsversuch am Morgen Der Schlusskurs am Dienstag am Tageshoch schien den Weg erst einmal für den Mittwoch weiter zu bestimmen. Vom Start weg ging die Rallye in die nächste Runde und suchte im DAX damit die 15.500 als Region auf. ...

