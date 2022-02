Die staatliche Förderung beim Kauf von Elektro-Autos von bis zu 9000 Euro hat nicht nur Gutes bewirkt. Offenbar wurde diese in vielen Fällen missbraucht. Nun will das Bundeswirtschaftsministerium handeln. Mit der Kaufprämie von bis zu 9000 Euro für E-Autos machen offenbar viele findige Menschen einen Reibach: Wie die Wirtschaftswoche berichtet, werden zahlreiche Elektro-Autos, die staatlich gefördert wurden, nach Ablauf der Haltedauer ins Ausland exportiert. Das Problem: Derzeit ist die Prämie an eine Haltedauer von nur sechs Monate gebunden. Da sich der Werteverlust nach Ablauf dieser Frist in ...

