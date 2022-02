ABB Ltd.: das sieht nicht gut aus! Kommt der Absturz beim Schweizer Elektroriesen! >>> SHORT-SETUP mit ABBN <<<

Was für Prachtexemplar! Die Bärenflagge könnte den weiteren Abverkauf bei ABB Ltd. (ABBN) einläuten! Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ABBN ISIN: CH0012221716

Rückblick: Die Aktie des Elektrokonzerns aus Zürich ist seit dem Allzeithoch vom 4. Januar auf Talfahrt. Sie verlor in den vergangenen sechs Monaten etwa 6.7 Prozent und nach der Bärenflagge der letzten Tage droht ein Kursrutsch Richtung Pivot-Tief vom 28. Januar.

Chart vom 15.02.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 68.72 CHF





Meine Expertenmeinung zu ABBN

Meinung:

ABB soll wieder einmal umstruktiert werden; diesmal in Richtung E-Mobilität. So hat man seine Anteile am chinesischen Unternehmen Chargedot, das Ladestationen und die zugehörige Software produziert, auf 80 Prozent aufgestockt. Im Gegenzug soll das Turboladergeschäft an die Börse gebracht oder anderweitig versilbert werden. Beim Gewinn pro Aktie bleiben die Schweizer 2021 vorausichtlich unter dem Vorjahr.

Mögliches Setup:

Setup: Wir platzieren wir den Leerverkaufstrigger unter der Kerze vom Mittwoch, den Stopp Loss über der Kurslücke vom 10. auf 11. Februar und peilen als Kursziel das oben genannte Pivot-Tief an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABBN.

Veröffentlichungsdatum: 16.02.2022

