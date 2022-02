Das P2E-Spiel "Legend of Pandonia (nachfolgend bezeichnet als L.o.P)", veröffentlicht im Jahr 2022, ist aufgrund seines hochwertigen Gameplay beliebt bei vielen Nutzern weltweit. Dank Geldbörsen-Integration und Staking-Update können jetzt noch mehr Nutzer die interessante, spannende Reise der Ritter miterleben.

Coins in Meiner Geldbörse ... Update zur Geldbörsen-Integration

Die Nutzer können jetzt die im Spiel erworbenen mPANDO in ihre Geldbörsen übertragen. Erstellt ein Nutzer eine PANDO SWAP Geldbörse, dann kann er oder sie Guthaben in mPANDO dorthin übertragen, um eine Einzahlung/Abhebung vorzunehmen. In "Meine Geldbörse" eingezahlte mPANDO können jetzt gegen Bitcoin und Ethereum eingetauscht werden. PANDO-Coins können auch gegen mPANDO getauscht werden.

Der Pandonia-Shop ist geöffnet! Erleben Sie gemeinsam die Staking-Vorteile!

Die Nutzer können erworbene mPANDO in der Pandonia-In-Game-App nutzen. Der Pandonia-Shop ist ein Ort, an dem die Nutzer SSR-Helden (Ultimate Grade) sowie bestimmte Gegenstände kaufen können, um immer mehr Spaß an phantastischen Kämpfen zu haben. Es gibt außerdem verschiedenste Gegenstände, die den Helden stärker machen. Um den Pandonia-Shop zu nutzen, müssen die Nutzer am In-Game-Staking von mPANDO teilnehmen können.

Wie holt man sich in "Legend of Pandonia" mPANDO-Coins?

L.o.P ist ein Action-RPG, bei dem die Spieler 120 einzigartige Helden auf der beschwerlichen Reise der Ritter auf der Suche nach Seelensteinen, die eine enorme Kraft verleihen können, nutzen und sammeln können. Außerdem können die Spieler mit dem einzigartigen Kampfsystem von L.o.P den Spaß an der Gestaltung ihrer eigenen Kombination von Kampfhelden erleben. In diesem System können sie mit drei Haupthelden und drei unterstützenden Charakteren (insgesamt sechs Helden) spielen.

Daneben eröffnet L.o.P jede Woche eine reguläre Saison für Arena (PVP) und Tower of Abyss (PVE). Die abschließende Prämie für die reguläre Saison beträgt 5.000 mPANDO. Außerdem können die Spieler mPANDO über verschiedene Inhalte erwerben, darunter tägliche und leistungsbasierte Quests. mPANDO ist eine MainNet-Coin, die für die Verwendung in verschiedenen spielinternen Anwendungen konzipiert ist.

Weitere Informationen und die neuesten Updates von L.o.P finden Sie auf der offiziellen Website und in den unten genannten Communitys auf sozialen Medien.

