DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Sachverständigenrat/Lars Feld:

"Lars Feld hat nun exklusiven Zugang zum deutschen Finanzminister. Dieser kleine Riss im deutschen System sollte eine Reform des gesamten Sachverständigenrats nach sich ziehen. Der heutige Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup hatte am Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender der Wirtschaftsweisen eine Reform nach amerikanischem Vorbild vorgeschlagen. Es kann Sinn machen, dass sich die jeweilige Regierung von den Ökonomen beraten lässt, die ihrem Lager und ihrem Denken nahestehen. Bei der Ampelregierung wäre das spannend. Lindner setzt auf einen ordnungspolitischen Kurs, der die Marktkräfte stärken soll. Bei der SPD neigt man in großen Teilen zu Nachfrageökonomen, und die Grünen reden viel von Transformation, ohne sagen zu können, was das eigentlich genau ist. Lindner und Feld haben hier Strukturen aufgebrochen. Diesen Aufbruch gilt es nun zu nutzen."/yyzz/DP/nas