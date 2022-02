Dr. Roberto Pinelli, CEO des Switzerland Eye Research Institute, meldete heute die Veröffentlichung einer bahnbrechenden Abhandlung in den Archives Italiennes de Biologie, einer der ältesten Fachzeitschriften zum Thema Neurowissenschaften der Welt. http://www.architalbiol.org/index.php/aib/article/view/159134

"Die Neurobiologie von Nutrazeutika in Verbindung mit Lichtexposition hat einen Fall altersbedingter Makuladegeneration (AMD) gelöst. Die Drusen verschwanden sechs Monate nach der Behandlung, dem sogenannten Lugano-Protokoll", erklärte Dr. Pinelli. "Wir bedanken uns auch für die Mitwirkung anderer Institute."

Das Department of Chemistry and Biochemistry und das College of Health and Human Services der San Diego State University (USA) werden durch Dr. Violet Vakunseh Bumah vertreten.

Sie sagte dazu: "Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Dr. Pinelli bei diesem klinischen Fortschritt in der Überwindung von AMD mit Licht und Nutrazeutika."

Die Abteilung für Translationsforschung und neue Technologien in der Medizin und Chirurgie an der Universität Pisa und das IRCCS Neuromed Pozzili (Italien) wurden von Prof. Francesco Fornai vertreten.

Dieser erklärte: "Dr. Pinelli bat mich um Mithilfe bei der Evaluierung der wissenschaftlichen Basis dieser Ergebnisse, und ich bin gerne bereit, ihm zu helfen und mit ihm und Dr. Bumah zusammenzuarbeiten, um das Projekt auch in Zukunft weiterzuführen."

"Die wissenschaftliche Innovation betrifft die Neuroregeneration von Zellen durch die Kombination spezieller Phytochemikalien und Photobiomodulation", erläuterte Dr. Pinelli. "Die Mitochondrien reagieren mit einer Aktivierung der ATP-Produktion in den Photorezeptoren bei AMD und diese Energiekombination (Lichteinstrahlung und phytochemische Eigenschaften) hilft bei Autophagozytose und erhält damit die Integrität des Netzhautgewebes."

Diese Abhandlung eröffnet neue Einblicke in die Rolle von Licht und Nutrazeutika in der Neurowissenschaft des Auges durch die Netzhaut, gewissermaßen ein "Stargate" zum Nervensystem, und hoffentlich auch in Richtung der neurodegenerativen Pathologien.

