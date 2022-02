Die Anerkennung zeigt das Engagement der Sitel Group für hervorragende Leistungen und kontinuierliche Verbesserung das Markenzeichen der Outsourcing-Branche

Die Sitel Group, einer der größten globalen Anbieter von Produkten und Lösungen für Customer-Experience-Management (CX), hat heute seine Aufnahme in die "Global Outsourcing 100"-Liste bekannt gegeben, die von IAOP, der International Association of Global Outsourcing Professionals, erstellt und jährlich von FORTUNE Custom Projects veröffentlicht wird.

"Die Sitel Group rühmt sich damit, erstklassige Customer-Experience-Lösungen anzubieten, und es ist uns eine enorme Ehre, bereits zum 16. Mal in Folge als führend im globalen Outsourcing bezeichnet zu werden", sagte Laurent Uberti, Gründer, Präsident und CEO der Sitel Group. "Diese anhaltende Anerkennung ist ein Beweis für unseren unerschütterlichen Fokus auf sinnvolle Verbindungen und die sich ständig weiterentwickelnde Innovation, die uns auszeichnet."

Die Sitel Group, die weltweit über 160.000 Mitarbeiter in 40 Ländern beschäftigt, bringt Menschen, Daten und Technologien zusammen, um überzeugende Erlebnisse für Kunden aus verschiedenen Branchen zu schaffen, darunter Gesundheitswesen, Einzelhandel, Finanzen, Versicherungswesen, Telekommunikation, Reisen, Gastgewerbe und mehr. Unternehmen verlassen sich auf die Sitel Group, um personalisierte und zukunftsorientierte Lösungen bereitzustellen, um den Erwartungen der Kunden einen Schritt voraus zu sein und Loyalität, Interessenvertretung und Vertrauen zu fördern.

Global Outsourcing 100 zeichnet die weltbesten Outsourcing-Dienstleister und -Berater im JaHr 2022 aus. Die Liste basiert auf eingegangenen Bewerbungen. Die Bewertung beruht auf einer strengen Bewertungsmethode, die eine unabhängige Überprüfung durch ein unabhängiges Gremium von IAOP-Kundenmitgliedern mit umfassender Erfahrung in der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern und -Beratern für ihre Organisationen umfasst.

"Die letzten zwei Jahre haben sich als die herausforderndsten in der jüngeren Geschichte herausgestellt, da die ganze Welt darum kämpfte, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen. Jede Organisation in jeder Branche hat die Auswirkungen gespürt", sagte Debi Hamill, CEO von IAOP. "Deshalb sind wir besonders stolz auf die in der ‚Global Outsourcing 100'-Liste für 2022 genannten Anbieter und Berater, die in beispiellosen Zeiten höchste Qualität und hervorragende Leistung bewiesen haben. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie zu den Besten der Welt gehören."

Über die Sitel Group

Als einer der größten globalen Anbieter von Produkten und Lösungen für Customer-Experience-Management (CX) befähigt die Sitel Group Marken, stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie sinnvolle Verbindungen schafft, die den Markenwert steigern. Inspiriert von der einzigartigen Vision und den Zielen jeder Marke fragen wir uns: "Was wäre, wenn?" Und dann setzen wir unser Fachwissen ein, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den Aufwand für den Kunden reduzieren.

Mit 160.000 Menschen auf der ganzen Welt die von zu Hause oder von einem unserer CX-Hubs aus arbeiten verbinden wir die beliebtesten Marken täglich über 8 Millionen Mal in über 50 Sprachen sicher mit ihren Kunden. Ob digital oder sprachbasiert, unsere Lösungen bieten einen Wettbewerbsvorteil an allen Kundenkontaktpunkten. Unsere preisgekrönte Kultur basiert auf über 40 Jahren branchenführender Erfahrung und auf dem Engagement für die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit.

EXP+ von der Sitel Group ist eine flexible Lösung mit vollständiger Cloud-Fähigkeit, die darauf ausgelegt ist, die Bereitstellung von ganzheitlichen CX-Dienstleistungen zu vereinfachen und gleichzeitig die Effizienz, Effektivität und Kundenzufriedenheit zu steigern. EXP+ schafft ein robustes Ökosystem, indem es die Leistung von fünf verbundenen Produktfamilien nutzt.

Erfahren Sie mehr unter www.sitel.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

Über IAOP

IAOP ist die globale Vereinigung, die Kunden, Anbieter und Berater in einer kollaborativen, wissensbasierten Umgebung zusammenbringt, welche die berufliche und organisatorische Entwicklung, Anerkennung, Zertifizierung und Fachkompetenz fördert, um Modelle und Ergebnisse im Zusammenhang mit unternehmensbezogenen Dienstleistungen zu verbessern. Unsere Mitglieder und Partner weltweit vertiefen sich auf IAOP-Konferenzen, lernen an Versammlungen der IAOP-Ortsverbände, werden in IAOP-Kursen und -Workshops geschult und zertifiziert und verbinden sich über die sozialen Medien von IAOP und dies alles mit einem Ziel: bessere Geschäftsergebnisse. Egal, ob Sie Kunde, Anbieter oder Berater, neu in kollaborativen Geschäftsmodellen wie Outsourcing oder bereits eine erfahrene Fachkraft sind, IAOP verbindet Sie und Ihre Organisation mit unserer wachsenden globalen Community und den Ressourcen, die Sie benötigen, um die Ergebnisse zu erzielen, die Ihr Unternehmen verlangt und verdient. Weitere Informationen und Möglichkeiten, wie Sie sich engagieren können, finden Sie unter www.IAOP.org

