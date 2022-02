Nach der Corona-Delle von 2020 konnte das Institut nicht zuletzt vom guten Geschäftsgang in der Vermögensverwaltung sowie von einer Normalisierung im Trade-Finance-Geschäft profitieren.Lausanne - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat die Gewinnzahlen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Nach der Corona-Delle von 2020 konnte das Staatinstitut nicht zuletzt vom guten Geschäftsgang in der Vermögensverwaltung sowie von einer Normalisierung im Trade-Finance-Geschäft profitieren. Der Reingewinn der BCV stieg im 2021 um 14 Prozent auf 379 Millionen Franken, wie die BCV am...

