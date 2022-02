Mit "Black Mirror: Bandersnatch" hat Netflix den interaktiven Film wieder populär gemacht. Mit dem Online-Tool Adventr könnt ihr ohne viel Aufwand jetzt auch selbst solche interaktiven Filme erstellen. Schon bei dem 1967 veröffentlichten Film "Kinoautomat" konnte das Kinopublikum per Abstimmung entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Der Aufwand war allerdings entsprechend hoch. Wirklich populär wurden interaktive Filme daher erst mit der Einführung der Laserdisc in den 1980er Jahren. Nach einem kurzen Boom ebbte das Interesse an dem Format zwar wieder ab, der Erfolg des 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...