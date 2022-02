Was tun in der Korrekturphase? Panikverkäufe seien selten eine gute Idee, meint Volker Schilling von Greiff Capital. Stattdessen lohne sich der Blick auf Witwen- und Waisenpapiere. Zwei davon stellt er bei w:o TV vor.Einen dauerhaften Bärenmarkt erwartet der erfahrene Fondsmanager nicht. "Aber es wird anstrengender werden", sagt er. Auch wenn mancher Anleger in stürmischen Zeiten geneigt sei, "auf ...

