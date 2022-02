The following instruments on XETRA do have their first trading 17.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.02.2022Aktien1 SE0009779796 Seafire Capital AB2 IT0005482333 Technoprobe S.p.A.3 NO0011202772 VAR Energi ASA4 SE0017133820 Smart Valor AGAnleihen/ETF1 XS2447564332 BMW Finance N.V.2 XS2433824757 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 PL0000113460 Polen, Republik4 AU3SG0002629 New South Wales Treasury Corp.5 DE000A3MP619 DZ HYP AG6 DE000NLB3V95 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 XS2348767083 BOI Finance B.V.8 US655844CN69 Norfolk Southern Corp.9 US655844CM86 Norfolk Southern Corp.10 DE000HV2AYU9 UniCredit Bank AG11 BE0000355645 Belgien, Königreich12 FR0014008JP6 BPCE SFH13 XS2447561403 BMW Finance N.V.14 US110122DU92 Bristol-Myers Squibb Co.15 US110122DW58 Bristol-Myers Squibb Co.16 US110122DX32 Bristol-Myers Squibb Co.17 XS2446841657 European Investment Bank (EIB)18 IE000XD7KCJ7 Global X Solar UCITS ETF19 IE00077FRP95 Global X SuperDividend UCITS ETF20 IE000EBFYWX3 Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF