Eine spürbare Verbesserung seiner Finanzlage erfährt Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) in diesen Tagen durch den Verkauf der Lithiumrechte auf dem Kat-Gap-Goldprojekt an Tribitarage Holdings Pty Ltd. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Tribitarage 80 Prozent der Lithiumrechte auf Kat Gap erwerben und diese zusammen mit Classic Minerals in einem Joint Venture erschließen. Classic Minerals erhält dadurch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...