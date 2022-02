Das entspricht einem Plus von mehr als 600 Tonnen gegenüber dem Vorjahr (+15 Prozent).Kerzers - Die Stiftung Schweizer Tafel sammelte im Jahr 2021 so viele Lebensmittel wie noch nie seit ihrer Gründung vor 20 Jahren. Sie verteilte 4'762 Tonnen Lebensmittel an über 500 soziale Institutionen in der Schweiz. Aus Lebensmitteln, die sonst entsorgt werden müssten, wurden umgerechnet über 9,4 Millionen Mahlzeiten für Menschen in Not. Im Jahr 2021 rettete die Schweizer Tafel 4'762 Tonnen...

