NEW YORK, Feb. 17, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomik und Präzisionsmedizin, freut sich bekannt zu geben, dass das Dante Labs Sequencing Center in Dubai am 19. Januar 2022 eine Lizenz als zugelassenes medizinisches Labor für Genomik erhalten hat.



Diese neue Lizenz berechtigt zum Betrieb in den folgenden Bereichen:

Klinische Zytogenetik

Klinische Pathologie

Laboratory Allied Healthcare

Klinische Genetik

Zytogenetik

Medizinische Genetik

"Diese medizinische Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung fortschrittlicher Genomiklösungen in den VAE, für die 400 Millionen Einwohner des Nahen Ostens und darüber hinaus", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Die VAE entwickeln sich ganz klar zu einem weltweit führenden Land in der Genomik und wir freuen uns sehr, dass wir in dieses erstaunliche Land investiert haben."

Dante Labs hat in der Dubai Silicon Oasis ein hochmodernes Genomsequenzierungslabor mit einer Fläche von mehr als 1200 Quadratmetern aufgebaut.

"Diese Zulassung ist eine Anerkennung für die harte Arbeit des lokalen Teams von Dante Labs", sagte Dr. Mattia Capulli, Chief Scientific Officer bei Dante Labs. "Wir sind nun sehr daran interessiert, klinische Lösungen für die gesamte Region und den Rest der Welt zu entwickeln."

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

Ansprechpartner

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com