In 3 Sätzen: Es gibt immer noch einen riesigen Markt für Cash Forwarding außerhalb von Apps und Internet-Ökosystemen. Die Aktien von Duke Energy wurden in letzter Zeit nicht wie die durchschnittlichen Versorgeraktien behandelt (oder bepreist). New York Community Bancorp hat derzeit eine untypisch hohe Rendite, allerdings mit einem Vorbehalt. Die meisten Aktien gelten als angemessen bepreist - jedenfalls meistens. Die sogenannte Hypothese des effizienten Marktes besagt, dass alle relevanten Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...