Drei weitere Gesellschaften des Münchner Unternehmens haben Insolvenz angemeldet und sollen nun in Eigenverwaltung saniert werden. Das kam nicht unerwartet.Drei Konzerngesellschaften von Green City haben am Dienstag Insolvenz angemeldet. Betroffen sind die Gesellschaften Kraftwerkspark II, Kraftwerkspark II und Solarimpuls I. Alle drei haben beim Amtsgericht München jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Grund ist, dass die Gesellschaften voraussichtlich Zinsen und Tilgungen nicht mehr vollständig bedienen werden können. Dies betrifft auch Kleinanleger, ...

