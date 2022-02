DGAP-News: Planet Based Foods Global Inc. / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Vancouver, BC, 17. Februar 2022 - Planet Based Foods Global Inc. (CSE: PBF) (FWB: AZ0) ("PBFG", "Planet Based Foods" oder das "Unternehmen") freut sich, eine neue Zusammenarbeit mit Vejii Holdings Ltd. (CSE: VEJI) ("Vejii"), dem Online-Marktplatz für vegane Produkte, bekannt zu geben. Vejii, ein digitaler Marktplatz und eine Fulfillment-Plattform mit Tausenden von pflanzlichen und nachhaltigen Produkten, wird eine Reihe der beliebtesten veganen Produkte von Planet Based Foods zum Verkauf anbieten. Das im Februar 2022 eingeführte Angebot auf Vejii umfasst den Original Burger, Green Chili Southwest Burger, Breakfast Sausage Patties Hot, Original Crumble und Italian Sausage Crumble. In den kommenden Monaten wird diese aufregende neue Zusammenarbeit voraussichtlich zu einem Absatz der Produkte von Planet Based Foods im Umfang von mehr als 5.000 Pfund führen und die Reichweite des Unternehmens von den USA nach Kanada deutlich erweitern. Das Produktangebot des Unternehmens wird schrittweise auf der Vejii-Plattform ausgeweitet, wenn im Laufe der Zeit neue Einheiten eingeführt werden. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vejii, einem Unternehmen, dessen Ziel auch ist, gesunde und vegane Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen", sagte Braelyn Davis, President und CEO von Planet Based Foods. "Unsere Auswahl an leckeren pflanzlichen Fleischalternativen passt optimal zu Vejiis erweitertem Portfolio an nachhaltigen Produkten und wir freuen uns darauf, dem Kundenstamm von Vejii die Produkte von Planet Based Foods vorzustellen." "Wir freuen uns sehr, Planet Based Food in unser Sortiment an nachhaltigen, zertifizierten veganen Marken aufzunehmen", sagte Kory Zelickson, CEO von Vejii. "Die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen, die sich gemeinsamen Nachhaltigkeitszielen verschrieben haben, ist für das Wachstum von Vejii von entscheidender Bedeutung, da wir weiterhin an der Entwicklung des größten pflanzenbasierten Marktplatzes der Welt arbeiten." Weitere Angaben zum Unternehmen finden Sie in der Notierungserklärung des Unternehmens unter www.thecse.com sowie im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Um Informationen über das Unternehmen abzurufen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen für zukünftige Meldungen und öffentliche Einreichungen zu abonnieren, besuchen Sie die Website von Planet Based Foods unter www.planetbasedfoods.com. Über Vejii Holdings Inc. Vejii mit Hauptsitz in Kelowna B.C ist ein vereinheitlichter digitaler Marktplatz und eine Fulfillment-Plattform mit Tausenden von pflanzlichen und nachhaltigen Produkten einer wachsenden Liste von Hunderten von Anbietern. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Omnichannel-Erfahrung sowohl für Anbieter als auch für Käufer, indem sie Big Data und künstliche Intelligenz nutzt, um Marken sinnvoll mit einer gezielten Kundenbasis zu verbinden, sowohl organisch als auch über spezialisierte Marketingprogramme. Dynamische Fulfillment-Services versetzen Marken in die Lage, Tier-One-Services anzubieten, wobei die kontinuierliche Kundenbindung durch Funktionen wie Smart Lists, Abonnementprogramme, Nachbestell-Funktionen, Schnupper-Programme usw. gewährleistet wird. Das Unternehmen besitzt und betreibt auch die in den USA ansässige Firma Veg Essentials LLC ("Vegan Essentials"), die VeganEssentials.com betreibt. Vegan Essentials, ein fester Bestandteil der veganen Community, wurde 1997 gegründet und stellt seit mehr als 20 Jahren Verbraucherinformationen, Daten und Kaufkraft bereit. VeganEssentials.com wurde von 2005 bis 2018 mit dem Prädikat "Best Online Vegan Store" ausgezeichnet und vom VegNews Magazine in den Jahren 2018-2021 zum besten veganen Online-Lebensmittelgeschäft gekürt. Über Planet Based Foods PBFG ist über Planet Based Foods, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in San Diego (Kalifornien), Hersteller von nachhaltigen pflanzlichen Fleischersatzprodukten. Planet Based Foods wurde 2019 in San Diego (Kalifornien) gegründet. Alle Produkte von Planet Based Foods sind zu 100 % vegan, und unterstützen das Ziel des Unternehmens, ein besseres Ernährungssystem aufzubauen, indem es Menschen heute Superfood-Produkte auf Hanfbasis bereitstellt, die morgen den Planeten unterstützen.



