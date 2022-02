Hamburg (ots) -Island ProTravel, Deutschlands größter Veranstalter für Urlaube auf Island, legt sein bislang größtes Programm vor: Die Bandbreite reicht von Rundtouren im Mietwagen über Gruppenreisen bis zu Ferienhäusern oder der Erkundung der größten Vulkaninsel der Welt mit dem Wohnmobil. Spektakulärer Höhepunkt ist eine Fahrt zum neuen Vulkan am Fagradalsfall mit enormen Magmaströmen in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik.Neu im Programm sind zwölftägige Touren mit Allrad-Fahrzeugen zu den nahezu unberührten Westfjorden und Rundreisen mit privatem Fahrer im Mietwagen. Für fast alle Busrundreisen garantiert der Hamburger Veranstalter in diesem Jahr die Durchführung. Ebenfalls neu sind zehn Routen mit Expeditionscharakter rund um Island an Bord des kleinen Kreuzfahrtschiffes OCEAN DIAMOND (210 Passagiere).Island ProTravel bietet die Anreise nach Island per Flug oder Fähre an. Bis Ende März 2022 gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile für die Seereisen rund um Island und Grönland.Das neue, knapp 100-seitige Programm von Island ProTravel ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich. Bis Ende Februar 2022 gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile.Informationen: www.islandprotravel.de oder Telefon: 040 - 28 66 87 200Island ProTravel ist Deutschlands größter Anbieter für Island-Reisen und ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Star Clippers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51181/5148737