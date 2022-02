DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. Februar

=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q (07:30 Analysten-Webcast), Amsterdam *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 Online-BI-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:10 FR/Kering SA, Jahresergebnis, Paris 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:30 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris 07:45 DE/Elmos Semiconductor SE, Jahresergebnis, Dortmund 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,043 Mrd CHF 08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor 09:00 BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister (seit 16.2.); ca 12:15 PK mit Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Verbändebündnis Wohnungsbau, PK zum Wohnungsbau-Tag, Berlin *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, Online-HV 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Online-HV 10:00 DE/Aurubis AG, Online-HV 10:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK (digital) *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/EZB, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 12:00 DE/Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Paritätischer Gesamtverband, PK zu Machbarkeitsstudie "Klimageld", Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q, Bentonville *** 13:00 EU/Gipfeltreffen der EU zur Ukraine-Krise 14:15 EU/Gipfeltreffen der EU mit der Afrikanischen Union (bis 18.2.), Brüssel *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -6,6% gg Vm zuvor: +9,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 19,0 zuvor: 23,2 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 223.000 *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede sowie Q&A bei MNI-Webcast zu "The Eurozone Economy and ECB Policy" 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) 22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 23:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der NYU Stern School of Business *** - ID/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 18.2.), Jakarta - DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2021, Göttingen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 00:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.