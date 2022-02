DJ Infineon erweitert Werk Kulim für über 2 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der großen Halbleiternachfrage erweitert Infineon Technologies nach dem Bau eines neuen Werkes in Villach nun auch seine Fertigungskapazitäten in Malaysia stark. Für mehr als 2 Milliarden Euro werde am Standort Kulim ein drittes Modul aufgebaut, teilte der Chip-Hersteller vor seiner diesjährigen Hauptversammlung mit. Bei voller Auslastung werde es zusätzlichen Umsatz im Volumen von 2 Milliarden Euro jährlich mit Produkten auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid liefern.

Der Baustart ist für Juni vorgesehen. Im Sommer 2024 soll das neue Werk ausrüstungsbereit sein, im zweiten Halbjahr des Jahres dann mit 900 Beschäftigten den Betrieb aufnehmen. Die Investition in Kulim werde Prozesse mit großer Wertschöpfungstiefe umfassen, erklärte Infineon. Erst im vergangenen Spätsommer hatte Infineon ein neues Werk in Villach eröffnet. Dort waren 1,6 Milliarden Euro investiert worden. Dort wird das Umsatzpotenzial ebenfalls bei 2 Milliarden Euro gesehen.

