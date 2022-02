DJ MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich fester - Ukraine-Krise und Fed-Protokoll im Blick

HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit leichten Gewinnen haben die ostasiatischen Börsen am Donnerstag den Handel beendet. Die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt zerstreuten sich wieder, weil ein Abzug von russischen Truppen noch nicht bestätigt werden konnte. Dazu kamen Berichte, nach denen russische Separatisten dem ukrainischen Militär einen Bruch des Waffenstillstands vorwerfen.

Dagegen stützte das Protokoll der US-Notenbanksitzung im Januar vom Vorabend. Darin wird der Wille der Fed deutlich, die Inflation zu bekämpfen, doch deuten sich keine Maßnahmen an, die über das am Markt erwartete Ausmaß hinausgehen. Mit der weiter angespannten Lage in der Ukraine sind tendenziell sichere Häfen gesucht, wie Anleihen oder Gold und am Devisenmarkt der Yen.

"Wir haben den Höhepunkt der Unsicherheit in der Geldpolitik erreicht", sagte Jason England, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors. "Das Protokoll hatte nach der bereits auf der Januar-Sitzung vollzogenen Kehrtwende nicht viel mehr zu bieten". Es habe keine Diskussion über eine Anhebung um 50 Basispunkte gegeben, die viele für März eingepreist hätten. Und "es gab nicht viele Informationen über die Fed-Bilanz, obwohl sie erwähnten, dass der Abfluss dieses Mal wahrscheinlich schneller erfolgen wird als nach der letzten Krise", so der Teilnehmer.

Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,8 Prozent nach unten, auch belastet vom festeren Yen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong drehte im späten Handel ins Plus und gewann 0,1 Prozent. Der Schanghai-Composite (+0,1%) und der Kospi in Seoul (+0,5%) legten ebenfalls zu. In Sydney ging der S&P/ASX 200 mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent aus dem Tag, nachdem er im Verlauf schon mehr als 1 Prozent gewonnen hatte.

Aktien von Lithium-Lieferanten ziehen an

Mit deutlichen Gewinnen zeigten sich Aktien chinesischer Lithiumlieferanten, weil die Preise des Rohstoffs für die Batterieherstellung aufgrund der knappen Versorgung und des boomenden Marktes für Elektroautos weiter anziehen. Die Citigroup hat ihre Preisprognose für Lithium deutlich angehoben. Für Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium und Chengxin Lithium Group ging es zwischen 6,6 und 10 Prozent nach oben.

Die Möglichkeit, dass die Zinsen in den USA doch nicht so rasch steigen wie erwartet, sorgte bei den Finanzwerten der Region für leichte Abgaben. So gaben die Aktien von HSBC um 1,2 Prozent nach, die Papiere von Mizuho Financial Group in Tokio fielen um 0,5 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group schlossen 0,9 Prozent tiefer.

In Sydney waren vor allem Titel aus dem Rohstoff- und Gesundheitssektor gesucht. Dagegen zeigten sich Technologie-, Telekommunikations- und Konsumwerte mit Abgaben. Um 7,5 Prozent nach unten ging es für die Aktien von Wesfarmers. Das Einzelhandelskonglomerat gab eine Kürzung der Zwischendividende bekannt und warnte vor gedämpften Handelsbedingungen zu Beginn des zweiten Halbjahres. Die Titel des Impfstoffhersteller CSL legten um 5,1 Prozent zu, nachdem Morgan Stanley die Aktie nach den am Vortag veröffentlichten Halbjahresergebnissen auf "Overweight" hochgestuft hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.296,20 +0,2% -2,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.232,87 -0,8% -4,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.744,09 +0,5% -7,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.468,04 +0,1% -4,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.735,36 +0,1% +5,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.268,57 +0,2% +0,3% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.451,45 +0,4% +9,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.603,97 +0,0% +2,3% 10:00 BSE (Mumbai) 58.155,25 +0,3% -0,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,8:25 % YTD EUR/USD 1,1361 -0,1% 1,1376 1,1367 -0,1% EUR/JPY 130,98 -0,3% 131,36 131,50 +0,1% EUR/GBP 0,8359 -0,2% 0,8375 0,8384 -0,5% GBP/USD 1,3592 +0,1% 1,3583 1,3558 +0,4% USD/JPY 115,28 -0,2% 115,48 115,70 +0,2% USD/KRW 1.197,66 +0,1% 1.196,79 1.196,62 +0,7% USD/CNY 6,3345 -0,0% 6,3372 6,3358 -0,3% USD/CNH 6,3317 -0,0% 6,3323 6,3358 -0,4% USD/HKD 7,8007 -0,0% 7,8010 7,8011 +0,1% AUD/USD 0,7190 -0,1% 0,7196 0,7170 -1,0% NZD/USD 0,6691 +0,1% 0,6682 0,6651 -2,0% Bitcoin BTC/USD 43.794,51 -0,5% 44.028,01 44.002,39 -5,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,63 93,66 -1,1% -1,03 +23,7% Brent/ICE 93,73 94,81 -1,1% -1,08 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,69 1.869,92 +0,3% +4,77 +2,5% Silber (Spot) 23,53 23,61 -0,3% -0,08 +1,0% Platin (Spot) 1.075,74 1.064,92 +1,0% +10,82 +10,8% Kupfer-Future 4,53 4,54 -0,3% -0,01 +1,4% ===

