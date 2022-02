Vancouver, British Columbia, 17. Februar 2022 - Canadian Palladium Resources Inc.) (das "Unternehmen") (CSE: BULL) (OTCQB: DCNNF) (FWB: DCR1) freut sich zu berichten, dass die Analyse der kürzlich absolvierten Bohrlöcher in der Palladiumlagerstätte East Bull des Unternehmens einige der höchsten Gehalte, die bislang auf dem Projekt durchteuft wurden, ergeben hat. Diese Ergebnisse zeigen die Bedeutung der mit Sulfiden mineralisierten "Feeder"-Gänge als ein Explorationsziel für eine hochgradige Palladiummineralisierung in der Lagerstätte East Bull. East Bull befindet sich 90 km westlich von Sudbury in Ontario.

Bohrergebnisse - Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrlöcher EB-21-73 bis -80 umfassen:

- Bohrloch EB-21-80 durchteufte einen Abschnitt von 1,0 Meter (m) mit 18,76 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq) im neu erkannten Zielgebiet GAP, einer möglichen "Feeder"-Struktur der Zone Valhalla. Dies ist der höchstgradige Abschnitt, der bislang auf dem Projekt durchteuft wurde.

- Bohrloch EB-21-78 durchteufte einen Abschnitt von 38 m mit 2,19 g/t PdÄq in der Zone Garden. Dieser Abschnitt enthält 7 m mit 4,09 g/t PdÄq und befindet sich direkt im Westen der "Feeder"-Struktur der Zone EOH.

- Bohrloch EB-21-77 durchteufte 39 m mit 1,12 g/t PdÄq, einschließlich 6 m mit 1,9 g/t PdÄq, in der Zone EOH sowie 20 m mit 1,17 g/t PdÄq in der Zone Garden.

Wayne Tisdale, CEO von Canadian Palladium, sagt dazu: "Die Analyseergebnisse aus dem neuen Zielgebiet GAP zeigen, dass hochgradige semi-massive Sulfide mit den mineralisierten ‚Feeder'-Gängen bei East Bull in Zusammenhang stehen. Unser Bohrprogramm konzentrierte sich bislang vor allem auf die Erweiterung der disseminierten Minerallagerstätte; diese jüngsten Bohrungen bestätigen jedoch eine spannende neue Möglichkeit zur Abgrenzung einer hochgradigen Mineralisierung in diesem großen Intrusionssystem."

Die aktuellen Ergebnisse sind Teil eines 20.000 m umfassenden Bohrprogramms und stammen in erster Linie aus der Westseite des Konzessionsgebiets. Die bedeutenden Abschnitte sind in Tabelle 1 angegeben und die Bohrlochstandorte sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Bohrlöcher EB-21-73 und -74 zielten erfolgreich auf eine westliche Erweiterung der disseminierten Mineralisierung vom Kontakttyp in der Zone Valhalla ab. Bohrloch EB-21-75 durchteufte keine bedeutende Mineralisierung, möglicherweise aufgrund eines Versatzes der Zone infolge einer Verwerfung.

Die Bohrlöcher EB-21-76 und -77 zielten erfolgreich auf die Zone EOH und die darüber liegende Zone Garden ab. Bohrloch EB-21-77 durchteufte beide Zonen auf einem Gesamtabschnitt der Mineralisierung von 59 m. Bohrloch EB-21-78 sollte beide Zonen, die Zone Garden und die darunter liegende Zone EOH, erproben, verfehlte jedoch die Zone EOH und durchteufte einen mächtigen hochgradigen Abschnitt mit einer disseminierten Sulfidmineralisierung in der Zone Garden unmittelbar westlich der interpretierten Lage der Zone EOH. EB-21-79 war ein erfolgreiches Infill-Bohrloch in der Zone Garden, das die Kontinuität der disseminierten Sulfidmineralisierung erprobte.

Bohrloch EB-21-80 diente der Erprobung eines möglichen "Feeder"-Gangs unterhalb der Zone Valhalla in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Ergebnisse, die zu Beginn des Bohrprogramms 2020 in der Zone Valhalla ermittelt wurden. Bohrloch EB-21-80 durchteufte hochgradige semi-massive Sulfide und die damit verbundene disseminierte Sulfidmineralisierung und bestätigte die Bedeutung des "Feeder"-Gang-Modells bei East Bull.

Tabelle 1. Palladiumlagerstätte East Bull, bedeutende Bohrabschnitte, Bohrlöcher EB-21-73 bis EB-21-80 Bohrloch-Nr. Zone Az./Neigung von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Pd g/t Pt g/t Au g/t Cu % Ni % Co % 2PGM+Au g/t PdÄq g/t EB-21-73 Valhalla 180o/-45o 220 223 3 0,838 0,301 0,059 0,114 0,042 0,007 1,198 1,653 EB-21-74 Valhalla 180o/-60o 257 277 20 0,666 0,201 0,053 0,119 0,059 0,009 0,920 1,395 EB-21-76 EOH 360o/-70o 105 107 2 0,017 0,011 0,072 0,338 0,125 0,030 0,101 1,258 EB-21-77 Garden 315o/-70o 11 31 20 0,541 0,167 0,055 0,106 0,045 0,007 0,763 1,174 und EOH 193 232 39 0,332 0,099 0,048 0,230 0,031 0,008 0,479 1,122 Einschl. EOH 223 229 6 0,621 0,172 0,074 0,385 0,048 0,867 1,899 EB-21-78 Garden 315o/-70o 254 292 38 1,173 0,392 0,106 0,124 0,040 0,007 1,671 2,187 Einschl. Garden 266 273 7 2,344 0,765 0,196 0,183 0,048 3,305 4,090 EB-21-79 Garden 180o/-70o 164 188 24 0,579 0,150 0,054 0,113 0,046 0,008 0,783 1,207 EB-21-80 GAP 280o/-45o 23 24 1 1,810 1,210 0,041 0,049 0,031 0,006 3,060 3,559 und GAP 36 46 10 0,202 0,124 0,027 0,115 0,032 0,006 0,352 0,731 und GAP 90 91 1 9,760 2,980 0,316 1,950 0,362 0,014 13,060 18,755

Palladiumäquivalentgehalt basierend auf den Parametern in der Ressourcenschätzung und dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 vom 23. Mai 2019. Metallpreise basieren auf Durchschnittswerten der letzten 24 Monate zum 31. Januar 2018. In US-Dollar lauten diese Preise wie folgt: Pd: 767 $/oz, Pt: 973 $/oz, Rh: 1.000 $/oz, Au: 1,262 $/oz, Cu: 2,53 $/lb, Ni: 4,62 $/lb, Co: 20 $/lb.

Die Palladiummineralisierung in den Zonen Valhalla und Garden ist vorwiegend in einer um 45° nach Norden abfallenden, unterschiedlich strukturierten Melagabbro-Einheit in der Nähe des Basalkontakts des Gabbros East Bull enthalten. Im Mittelpunkt der Bohrungen lag die erfolgreiche Erprobung von Erweiterungen dieser Mineralisierung von Kontakttyp in Streichrichtung und im Einfallwinkel, die in der Regel eine Mächtigkeit von Dutzenden von Metern aufweist. Die Mineralisierung in der Zone EOH steht mit einem nordöstlich verlaufenden, subvertikalen, mineralisierten Magmakanal in Zusammenhang, der die Zone Garden unterlagert. Das neue Zielgebiet GAP liegt unterhalb der Zone Valhalla und scheint eine ähnliche Ausrichtung gen Nordosten aufzuweisen.

Die gemeldeten Mächtigkeiten sind die gebohrten Mächtigkeiten. Die meisten bisherigen Diamantbohrlöcher im Rahmen des Programms wurden mit einem Azimut von 180° und einer Neigung von -60° gebohrt. Die Bohrlöcher EB-21-77, -78 und -80 wurden in nordwestlicher Richtung niedergebracht, um die nach Nordosten streichenden "Feeder"-Gangstrukturen zu erproben. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 90 % der Abschnitte in den mit einem Azimut von 180° gebohrten Löcher geschätzt. Abgesehen von den hierin gemeldeten Analyseergebnissen wird zurzeit auch der Rhodiumgehalt analysiert und zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden.

QS/QK des Bohrprogramms - Diese Phase des Bohrprogramms wurde unter der Leitung von Garry Clark, P.Geo., von Clark Exploration Consulting, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß NI 43-101, durchgeführt. Die Bohrkernproben wurden von Personal des Unternehmens mit einer Steinsäge geteilt, wobei eine Hälfte in der Kernkiste aufbewahrt und in der Einrichtung des Unternehmens in Massey in Ontario eingelagert wurde. Die Bohrkernproben wurden in versiegelten Säcken mittels Kurier an Activation Laboratories ("Actlabs") nach Ancaster in Ontario transportiert. Actlabs ist ein unabhängiges, gemäß ISO/IEC 17025 zertifiziertes Labor. Die Platingruppenelement-Analyse wurde mit einer 30-g-Brandprobe mit ICP-MS- oder ICP-AES-Abschluss durchgeführt. Analysen auf mehrere Elemente, einschließlich Kupfer und Nickel, wurden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren unter Verwendung von 0,25 g mit ICP-AES-Abschluss durchgeführt. Zertifizierte Standard-, Leer- und gebrochene Doppelproben werden dem Probenstrom in einem Verhältnis von einer QS/QK-Probe pro zehn Kernproben hinzugefügt. Die Ergebnisse werden beim Eintreffen auf Akzeptanz geprüft. Alle Standards, die mit den Ergebnissen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang stehen, wurden innerhalb der definierten Grenzen des angewendeten Standards als akzeptabel eingestuft.

Herr Garry Clark, P. Geo., Mitarbeiter von Clark Exploration Consulting, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Canadian Palladium Resources Inc.

Wayne Tisdale, President und CEO

T: (604) 639-4472

Hinweise für Leser

Die vorliegende Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen" und ähnliche Begriffe oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "eintreten werden". Insbesondere enthalten die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung - ohne Einschränkung - Aussagen über das geplante Explorationsprogramm; die Erweiterung der Ressource; und die Analyseergebnisse aus dem Palladiumkonzessionsgebiet East Bull. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Folglich gibt es keine Zusicherung, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten Ergebnissen übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Branchenbedingungen, einschließlich Regierungs- und Umweltschutzbestimmungen; das Versäumnis, die Zustimmungen und Genehmigungen von Branchenpartnern und anderen Drittparteien, falls erforderlich, einzuholen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität des Aktienmarktes; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Material; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungstechnische und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste der Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben etwas anderes vor. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Abbildung 1: In dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrabschnitte der Palladiumlagerstätte East Bull. Die Basiskarte ist eine luftgestützte magnetische Totalfelduntersuchung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64255Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64255&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13646R1038Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA13646R1038