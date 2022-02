17. Februar 2022 - Vancouver, British Columbia - Blender Bites Ltd. (das "Unternehmen", "Blender Bites" oder "Blender"), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von vorportionierten, biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Gordon Food Service ("GFS"), einem führenden Zulieferer der Gastronomiebranche in Nordamerika, bzgl. einer Einführung der Ein-Schritt-Smoothie-Pucks von Blender im Gastronomiesektor in Ontario zusammenarbeitet.

GFS ist eins der größten Lebensmittelvertriebsunternehmen in Nordamerika mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und betreibt mehr als 175 Geschäfte mit 14 Vertriebszentren in 12 östlichen US-Bundesstaaten#_edn1 und 10 Vertriebszentren in Kanada. Der Ruf von GFS, der 4 Millionen Kunden in Nordamerika mit qualitativ hochwertigen Produkten beliefert, basiert auf Zuverlässigkeit, hervorragendem Wert und Kundenzufriedenheit[ii]. GFS erzielte einen Jahresumsatz von 17 Milliarden CAD[iii]und belegte im Jahr 2021 auf der Liste der größten privaten Unternehmen in Amerika von Forbes den 18. Platz.[iv]

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Gordon Food Service Blender Bites-Produkte an Hotels, Restaurants, Cafés, Krankenhäuser, Universitäten und Flughäfen in Ontario liefern. Die Vereinbarung bietet Blender Bites eine spannende Gelegenheit, die Präsenz des Unternehmens in der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas zu stärken und eine sehr lukrative zweite Einnahmequelle für das Unternehmen zu erschließen. Die Markteinführung stellt eine Möglichkeit für die zukünftige Einführungen anderer Blender Bites-Produkte mittels GFS in anderen kanadischen Provinzen dar, was zu einer Erweiterung der Präsenz des Unternehmens und einer Steigerung der Umsätze führen könnte.

Die Einführung, die voraussichtlich in diesem Frühjahr beginnt, betrifft die Blender-Produkte Power Berry und Green D-Tox Smoothie Puck. Die Ein-Schritt-Smoothie-Pucks von Blender werden aus einer Vielzahl leckerer organischer Früchte, Grüngemüse und funktioneller Inhaltsstoffe wie immununterstützenden pflanzlichen Vitaminen und Mineralstoffen hergestellt, um den Verbrauchern eine bequeme Lösung für ihre tägliche Smoothie-Routine zu bieten. Die Produkte wurden für den "Best New Product Award 2022" ("BNPA") in Kanada in der Kategorie Frozen Food/Healthy Beverages nominiert.

"Ich freue mich sehr, unsere Zusammenarbeit mit GFS bekannt geben zu können", sagte Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens. "GFS ist ein branchenweit bekannter Name im Vertriebsbereich, der Hunderttausende von Hotels, Restaurants, Flughäfen, Universitäten und andere Einrichtungen in ganz Nordamerika bedient. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere erste Einführung über GFS in Ontario zu zusätzlichen GFS-Vertriebsvereinbarungen in anderen Regionen Kanadas und möglicherweise innerhalb der USA führen wird. Dies ist ein großer erster Schritt in die Gastronomiebranche, die aufgrund der Pandemie stark auf Optionen angewiesen ist, die schnell, einfach und mit möglichst wenig Personal verbunden sind. Blender Bites bietet die perfekte Lösung für diese Großkonten, die alle wichtigen Trends im Bereich Zutaten nutzen möchten, allerdings ohne den komplizierten Herstellungsprozess."

ÜBER BLENDER BITES

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind kontrolliert biologisch, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Blender Bites-Produkte werden international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 900 Geschäften erhältlich, darunter Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

